محكمة مصرية تلزم شركة طيران إماراتية بتعويض مستشارين سابقين لأمير سعودي

الشركة أخرت تسفير المستشارين ففصلهما الأمير لتخلفهما عن مرافقة ولي العهد

قضت الدائرة «19 تعويضات كلي» برئاسة المستشار محمد الشحات أنور، بتعويض مستشارين اثنين سابقين لدى أمير سعودي من الأسرة الحاكمة، بـ120 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي عما لحق بهما من أضرار جراء إخلال شركة الاتحاد للطيران بالتزامها بتسفيرهما في موعد الرحلة المحددة لهما وفقا لحجزهما، وأخرتهما إلى رحلة طيران لاحقة.

الواقعة بدأت عندما حجز شاهر لطفي محمد، وعلى نبيل على، تذاكر طيران ذهاب وعودة من مصر إلى دولة الإمارات على متن خطوط شركة الاتحاد للطيران، وبتاريخ العودة إلى مصر في 4 مارس 2018 حضر كلا منهما قبل الموعد المحدد لإقلاع الطائرة بأكثر من ساعتين، وحال قيامهما بإنهاء الإجراءات للصعود إلى لطائرة تفاجئا بترحيلهما إلى رحلة لاحقة، بسبب حجز الشركة لعدد زائد عن المقاعد المقررة؛ ما دفعهم للانتظار أكثر من 8 ساعات حتى موعد الرحلة الجديدة، وهو ما ترتب عليه أضرار مادية وأدبية أهمها فصلهما من عملهما لدى الأمير فيصل بن خالد بن تركي آل سعود.

ورفع الشخصان دعوى قضائية ضد الشركة، وقدما للمحكمة حوافظ المستندات متمثلة فى استمارة حجز التذاكر، وأصل خطاب اعتذار الشركة لهما، وقرار تعيين المدعي الأول كمستشار إعلامي للأمير السعودي، وعقد العمل الخاص به، وأصل قرار تعيين المدعي الثاني كمستشار خاص للأمير ذاته، فضلا عن صورة ضوئية من قرار فصل وإنهاء خدمتهما.

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها والذي حصلت عليه «الشروق» أنه تبين توفر ركن الخطأ فى حق الشركة المدعى عليها، استنادا إلى خطابي الاعتذار الصادرين منها، والتي أقرت فيهما بإعادة حجز رحلة لاحقة للمدعين بعد رحلتهما الأصلية.

وأضافت المحكمة أنه تبين من فحص المستندات أن المدعيين قد ألما بهما أضرار تمثلت في إرهاق بدني وضرر أدبي، نظرا لما أصابهما من قلق جراء الانتظار لحين توفير رحلة لاحقة، فضلا عن الضرر المادي الجسيم الذي أصابهما، وهو فصلهما من عملهما لدى الأمير فيصل بن خالد بن تركي آل سعود، والذي تأيد بالصورة الضوئية لقرار الفصل الصادر من المكتب الخاص بالأمير، وثبت من خلاله أنه جاء لتخلفهما عن مرافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتاريخ 4 مارس 2018.

وأضافت المحكمة أن الركن الثالث المتمثل فى علاقة السببية قد اكتمل، إذ أن الضرر الذي أصاب المدعيان قد نتج عن الخطأ الذي بدر من الشركة، وهو الأمر الذي تكون معه أركان المسئولية قد اكتملت قبل الشركة المدعي عليها، ومن ثم يكون المدعيان قد أقاما دعواهما على سند صحيح من الواقع والقانون، وتجيب المحكمة طلبهما بإلزام الشركة بالتعويض ولكن بالقدر الذي تقدره وهو إلزام الشركة بأن تؤدي لكلا المدعيين مبلغ 60 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي، وإلزام الشركة بالمصروفات.