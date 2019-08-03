كشفت صحيفة «أس» الإسبانية عن مشكلة إدارية تواجه فريق ريال مدريد، من أجل تسجيل قائمة لاعبيه بالاتحاد الإسباني لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد.

وقالت الصحيفة إن قواعد الدوري الإسباني تنص على تسجيل 3 لاعبين فقط من خارج الاتحاد الأوروبي، ولهذا يواجه الميرينجي مشكلة إدارية لامتلاكه 5 لاعبين من خارج الاتحاد وهم: الياباني كوبو – البرازيلي فينيسوس جونيور – الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي – البرازيلي إيدير ميليتاو – البرازيلي رودريجو سيلفا دو جويس)، ولا يحق له التسجيل سوى 3 لاعبين فقط.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي ريال مدريد في انتظار حصول الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي على الجنيسة الإسبانية من أجل ضمان تسجيل اللاعب دون أية مشاكل، بالإضافة إلى سهولة تسجيل كل من الصربي لوكا يوفيتش والأوكراني أندري لونين بدون أية مشاكل، على الرغم من عدم تواجد بلدانهم في الاتحاد الأوروبي ولكن هناك محاولات من أجل دخولهم.

وأكملت الصحيفة أنه وفقًا للمادة 227 من قواعد الاتحاد الإسباني أنه يحق المشاركة للاعب يقل عمره عن 23 عامًا، والمسجل في فريق الشباب المشاركة مع الفريق الأول لمدة محددة، لذلك سيتجه ريال مدريد من تسجيل كوبو في فريق الشباب من أجل استعداده في مباريات الفريق الأول.

يذكر أن نجح ريال مدريد في تدعيم صفوفه بـ6 صفقات وهم:" البلجيكي إيدين هازارد – الصربي لوكا يوفيتش – الياباني كوبو – البرازيلي إيدير ميليتاو – البرازيلي رودريجو سيلفا دو جويس – الفرنسي فيرلاند ميندي ).