رئيس جامعة سوهاج يستقبل وكيل «الأوقاف» لبحث العمل بـ«صكوك الأضحية»

استقبل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والشيخ علي محمد رئيس قسم الإرشاد بمديرية الأوقاف، والشيخ عبدالرحمن اللاوي رئيس قسم المساجد الأهلية؛ وذلك لتبني الجامعة مبادرة وزارة الأوقاف للعمل بنظام "صك الأضحية"، وبحضور كلاً من الدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفى عبدالخالق نواب رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي.

أكد عزيز أن الجامعة تحرص على المشاركة في تنفيذ العديد من المبادرات التي يكون هدفها الأول هو خدمة المجتمع السوهاجي، مشيرا إلى أن العمل بنظام صك الأضحية هي مبادرة إنسانية خيرية للوصول بلحوم الأضاحي إلى الأسر الأكثر احتياجا في قرى المحافظة ونجوعها والمناطق النائية الأكثر فقراً لكي تحقق الغاية من الأضحية.

ودعا رئيس الجامعة، أعضاء هيئة التدريس والعاملين، للمشاركة بشراء مجموعة من الصكوك مقابل فريضة الأضحية.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، أنه لابد من تعاون جميع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة.