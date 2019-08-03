341 مليار دولار حجم الإنفاق العالمي على التعليم عام 2025

مع تطور العملية التعليمية، زاد الاتجاه للتخلي عن النمط التقليدى للفصول والوسائل التعليمية فى ظل الاتجاه لتهيئة الأطفال فى جميع أنحاء العالم للتعامل مع التطور الرقمي واعدادهم لوظائف المستقبل.

وفى هذا الصدد ، أكدت مؤسسة "هولون أل كيو" لمعلومات سوق التعليم العالمى فى لندن أن إجمالي الإنفاق على التعليم من المنتظر أن يصل إلى 341 مليار دولار فى أنحاء العالم عام 2025 لإعداد الأطفال لسوق العمل فى المستقبل.

وكشف تقرير للمنتدى الاقتصادى العالمى أن نسبة 65 فى المئة من الأطفال الذين انخرطوا فى التعليم عام 2017 سيمارسون عندما ينهون تعليمهم اعمالا لم يتم استحداثها بعد وهنا تكمن المشكلة ما لم تواكب العملية التعليمية التطور العلمى الهائل.

ويقول الخبير فى مستقبل العمل هيثر ماجاون "إننا نسال الأطفال عن العمل الذى يرغبون فى ممارسته فى المستقبل رغم أن نصف اجاباتهم تتعلق بأنواع أعمال لم يتم استحداثها بعد".

ويشير إلى أنه يعمل فى مجال لمساعدة الأشخاص على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة التى سوف تشهد تغير العالم من خلال الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتطور العلمى والتكنولوجى فائق السرعة.