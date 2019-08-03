يوسف القعيد: تبسيط الكتب مجد يحسب لمحمد المعلم والضجة المثارة لا تستحق الرد

دار الشروق قدمت إضافة أساسية في إخراج الكتاب وتصميم غلافه

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد إنه ضد كل هذا الاهتمام بهذه الضجة المثارة؛ لأنها لا تستحق الرد، وهذا تضخيم، والموضوع شديد الوضوح، ودار الشروق تمتلك وثائق تثبت أن نجيب محفوظ موافق ولم يكن معترضا على الاطلاق.

وأضاف القعيد:" عاصرت هذه المسألة، منذ أيام المرحوم الأستاذ محمد المعلم، وهو ناشر وصحفي محترف، حيث كان صاحب فكرة تحويل أدب نجيب محفوظ للأطفال، وذلك عن طريق إعادة صياغته بما يتلائم معهم، حيث تم الاتفاق على تقديم نسخة ميسرة للروايات التاريخية الثلاثة من أدب محفوظ. وتبسيط الكتب مجد يحسب لمحمد المعلم».

وتابع القعيد «نجيب محفوظ وقع عقد مع دار الشروق ومحفوظ قبل وسعد بالتعاون مع دار الشروق، والدار قدمت إضافة أساسية في إخراج الكتاب وتصميم غلافه بريشة الفنان حلمي التوني ومصطفي حسين وعبد العال». وأوضح القعيد أن محفوظ لم يقل أبدًا أنه برئ من النسخة الميسرة، بل رأها بنفسه وباركها، حيث صدرت في حياته عام 1989، فلا معنى لكل هذا الضجة المفتعلة.

وأكد يوسف العقيد :"من أثار القضية هما جهلة لدرجة أنهم كاتبين "ودار النشر هى دار مبسطة للأطفال"، وهذا طبعًا جهل بين"، متسائلا:"منذ متى والتيارات المتطرفة تحب نجيب محفوظ؟، أليس هم من حاولوا أغتياله، وما يفعله هذا التيار وغيره، هو نوع من الفراغ، والمؤسف أنهم يفرضون أجندتهم علينا لنناقشها".