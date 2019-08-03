«إيجى ترافيك» يستهدف جذب 150 شركة لمناقشة قضايا النقل

تستهدف شركة إيجيتك التى ستنظم معرض إيجى ترافيك جذب 150 شركة بهدف المشاركة فى المعرض خلال شهر نوفمبر المقبل على مساحة 3 آلاف متر لمناقشة جميع القضايا التى تتعلق بقطاع النقل، تبعا لتصريحات المهندس عمرو شوقى رئيس الشركة.

قال شوقى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن شركات من الصين وألمانيا وتركيا وتونس أعلنت عن رغبتهم فى المشاركة بداخل المعرض بهدف مناقشة آليات حل مشكلات قطاعات النقل بمصر.

وتتضمن أبرز المحاور التى سيتم مناقشتها بداخل المعرض أزمة الاختناق المرورى بداخل القاهرة، مع طرح اقتراحات حلها وضرورة نشر التوعية بين قائدى السيارات بهدف احترام قانون المرور، ونشر التوعية من خلال تدريس المرور بداخل المدارس كما يحدث فى اليابان.

ورحب شوقى بتوسع الدولة فى إنشاء شبكات طرق جديدة بهدف المساهمة فى حل أزمة الاختناق المرورى مما ساعد بدروه فى تقليل معدلات الحوادث.

وأثنى على مشروع الطريق الدائرى حول القاهرة لتخفيف حركة السيارات النقل الثقيل من داخل القاهرة.

وتكمن أهمية شبكة الطرق الجديد فى إيجاد بدائل سريعة لمن يرغب فى سرعه التنقل بعيدا عن الاختناق المرورى نظير بعض الرسوم التى يتم فرضها.

مما يساهم بدروة فى تفريغ الطرق التى يستخدمها قائدو السيارات بدون مقابل مما يساهم فى الحد من التكدس.

كما تساهم الشبكة الجديدة فى خدمة المدن الجديدة التى يمكن دورها فى سحب التكدس السكانى من داخل القاهرة مما يساهم بحل تلك الأزمة.

وطالب بضرورة توفير الخدمات على شبكات الطرق الجديدة التى تتضمن إنشاء محطات وقود وكافتريات وشبكات محمول بهدف جذب شريحة كبيرة من الجمهور مما يعظم موارد الدولة.

كما سيناقش المعرض آليات تعظيم استغلال وسائل النقل الجماعى من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة.

وأقترح تطبيق منظومة الكارت الذكى الموحد بداخل وسائل النقل الجماعى بحيث يتم استخدام كارت واحد بين جميع وسائل النقل الجماعى التى تتضمن الأتوبيسات والقطارات والمترو، ما يقلل ظاهرة التسرب من حجز التذاكر التى تعرض بعض قطاعات النقل لخسائر.

وطالب شوقى بضرورة طبع خرائط بداخل هيئة النقل العام لتحديد مواعيد ومسارات تشغيل الأتوبيسات.