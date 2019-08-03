الحوثيون باليمن يعلنون استهداف معسكر للجيش السعودي بصاروخ بالستي

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم السبت إطلاق صاروخ بالستي على معسكر مستحدث للجيش السعودي جنوبي المملكة.

وقال العميد يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين، في بيان صحفي، إن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا على معسكر مستحدث للجيش السعودي ومرتزقته جنوبي سقام قبالة نجران".

وأضاف سريع أن الصاروخ من طراز "بدر اف"، لافتاً إلى أنه " أصاب هدفه بدقة عالية وسقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى وتسبب بحالة إرباك كبيرة في صفوفهم، وتم نقل الجرحى والقتلى إلى مستشفيات نجران".

وبحسب سريع "فقد أتت هذه الضربة بعد عملية استخباراتية دقيقة لتجمعاتهم، حيث تعتبر عملية استباقية، كون قوى العدوان (التحالف) كانت تجهز للزحف والتصعيد باتجاه مواقع قواتنا في الحدود".

ولم تصدر القوات السعودية أي تأكيد أو نفي لهذا الهجوم حتى الآن.

وكان سريع أكد في مؤتمر صحفي عقد أمس الجمعة بصنعاء أن قواتهم مستمرة في عملية البناء والتطوير لكافة التشكيلات العسكرية بما يسهم في ردع من وصفهم بـ"تحالف العدوان".