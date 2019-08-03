إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري جنوبي البلاد

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم السبت، بأن إرهابيا سلم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة تمنراست أقصى جنوبي الجزائر.

وقالت الوزارة ، في بيان لها اليوم، إن الارهابي الذي سلم نفسه أمس الجمعة، التحق بالجماعات الإرهابية عام 2016، مشيرة إلى أنه كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وقنبلتين يدويتين وذخيرة.

كانت قوات الجيش الجزائري اعتقلت سبعة إرهابيين و 34 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلا عن تدمير 11 ورشة ومخبأ للإرهابيين، في عمليات مختلفة خلال شهر يوليو الماضي، كما تحفظت على ترسانة من الأسلحة والذخيرة.