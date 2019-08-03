 الرئيس الموريتاني يعين إسماعيل ولد الشيخ رئيسا للوزراء - بوابة الشروق
السبت 3 أغسطس 2019 9:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الموريتاني يعين إسماعيل ولد الشيخ رئيسا للوزراء

أ ش أ
نشر فى : السبت 3 أغسطس 2019 - 8:54 م | آخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 8:54 م

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مرسوما بتعيين إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل محمد سالم ولد البشير.

ذكرت ذلك قناة الحرة الأمريكية، مساء اليوم السبت دون المزيد من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء الموريتاني، محمد سالم ولد البشير، تقدم باستقالة حكومته للرئيس محمد ولد الغزاوني.

وسبق لولد الشيخ سيديا شغل مناصب حكومية في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز من بينها الإسكان والتكوين المهني ورئيسا لمنطقة "نواذيبو الحرة".
كما عمل ولد الشيخ بعد خروجه من الحكومة مبعوثا أمميا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك