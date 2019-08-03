الرئيس الموريتاني يعين إسماعيل ولد الشيخ رئيسا للوزراء

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أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مرسوما بتعيين إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل محمد سالم ولد البشير.

ذكرت ذلك قناة الحرة الأمريكية، مساء اليوم السبت دون المزيد من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء الموريتاني، محمد سالم ولد البشير، تقدم باستقالة حكومته للرئيس محمد ولد الغزاوني.

وسبق لولد الشيخ سيديا شغل مناصب حكومية في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز من بينها الإسكان والتكوين المهني ورئيسا لمنطقة "نواذيبو الحرة".

كما عمل ولد الشيخ بعد خروجه من الحكومة مبعوثا أمميا.