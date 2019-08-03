جوجل يحتفل بالذكرى الـ73 لميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل

يحتفل محرك البحث العالمي الأشهر "جوجل" بحلول الذكرى الـ73 لميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل

وتعتبر مديحة كامل التي ولدت عام 1948 فنانة مصرية من أبناء محافظة الإسكندرية، درست في كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت على أدوار صغيرة في المسرح والسينما عام 1964، لكن بجانب ذلك كانت تظهر من فترة لأخرى في عروض الأزياء.

كان فيلم 30 يوم في السجن للفنان فريد شوقي بداية شهرتها؛ لحصولها على دور البطولة فيه، وبعد سنوات حصل على دور البطولة مجددًا في فيلم الصعود إلى الهاوية مع الفنان محمود ياسين، للمخرج كمال الشيخ.

وعن حياتها الشخصية، فتزوجت مديحة كامل 3 مرات، كانت الزيجة الأولى من رجل الأعمال محمود الريس وأنجبت منه ابنتها ميريهان، ثم تزوجت بعد ذلك المخرج شريف حمودة، وبعد الانفصال تزوجت من محامي.

آخر أعمال مديحة كامل هو بوابة إبليس، لتقرر بعد ذلك اعتزال الفن وارتداء الحجاب والبعد عن السينما وكان ذلك عام 1992، لترحل بعد 5 أعوام لإصابتها بضعف في عضلة القلب.