يعقوب الشاروني: «عبث الأقدار» عنوان لا يصلح للطفل الذي يفهم كلمات مثل عجائب ومعجزة ومغامرة

العديد من القصص التي أحببناها واستمتعنا بقراءتها ونحن صغار، اكتشفنا حين كبرنا أنها مؤلفات مبسطة ومأخوذة من قصص كُتبت بالأساس للكبار، والأمثلة كثيرة على ذلك، فحكايات مثل «علاء الدين، والمصباح السحري، وعلى بابا والأربعين حرامي، والسندباد البحري، وغيرها من الحكايات مأخوذة بالأساس من «ألف ليلة وليلة»، ولكن بعد تبسيطها أصبحت من كلاسيكيات أدب الأطفال في العالم.

وربما تأتي أهمية مشروع «تبسيط أدب الكبار للأطفال»، من كونه أحد الوسائل الأساسية لتنمية الطفل من مختلف الجوانب العقلية والنفسية والاجتماعية، كما يُعد وسيلة فعالة لتوجيه انتباه الأطفال والناشئة إلى ما يزخر به الأدب المحلي والعالمي من روائع وكنوز تحفزهم على قراءة النصوص الكاملة لهؤلاء المؤلفين عندما يشبون. ولهذا السبب اهتم العالم بمشروع تبسيط أدب الكبار للأطفال، بداءً من إنجلترا وفرنسا وألمانيا، ثم تبعهم باقية دول العالم الغربية وحتى العربية، حيث كانت مصر في صدارة هذا الدول، بعدما قام رائد أدب الطفل، كامل كيلاني، بتقديم نسخ مبسطة من الحكايات الشعبية، ثم الأدب العربي، ومنها كتاب «رسالة الغفران»، لأبي علاء المعري، وبعض الدراسات المبسطة عن الشعراء العرب أمثال «ابن الرومي»، و«ابن زيدون»، وغيرهم، قبل أن ينتقل إلى تبسيط الأدب العالمي، فينشر كتابه الأول «روائع من قصص الغرب» عام 1934، ليتبعها بمختارات من روائع الأدب الإنجليزي والصيني والهندي وغيره.

وحول أهمية تبسيط أدب الكبار للأطفال، وما هى آلياته وشروطه ومحداداته، وأين يقف عالمنا العربي من ذلك المشروع المعروف عالميا، خاصة بعد الجدل الذي أثير حول تغيير رواية "عبث الأقدار" لنجيب محفوظ إلى "عجائب الأقدار" النسخة الميسرة للشباب. تواصلنا مع بعض الأساتذة المتخصصين في مجال أدب الطفل والخبراء في تبسيط أدب الكبار للأطفال، للوقوف على هذا المشروع.

أكد الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، رائد أدب الأطفال، أن أختيار عنوان العمل هو قضية كبيرة، بخاصة إذا كان هذا العمل مقدم للطفل، قائلًا: «إذا كان باستطاعة الشباب والكبار التغاضي عن العنوان الجذاب، لمعرفتهم السابقة بالمؤلف وأعماله، فهذا لا يجوز مع للأطفال؛ حيث يكون العنوان هو الجاذب الأساسي لهم، وإذا لم يثر العنوان لديهم تسأولات، فلن يفتح الطفل الكتاب».

وأكد الشاروني أن عنوان «عبث الأقدار» لنجيب محفوظ، لم يكن ليصلح كعنوان لكتاب للأطفال، حيث لن يفهمه الطفل، أنما «عجائب الأقدار» يجذبه، إذ يهتم الطفل ويفهم كلمات مثل «عجائب، معجزة، مغامرة، سر، ولغز»، وهى الكلمات التي تثير لديه تسأولات وتخلق لديه الرغبة في قراءة الكتاب.

وقال الكاتب يعقوب الشاروني، إن تبسيط مؤلفات الكبار للأطفال يخضع للعديد من الشروط والآليات، حتى وإن لم ينص على ذلك بشكل صريح، ومن أبرزها: «استبدال الجمل الطويلة بأخرى صغيرة، واستبدال الضمير إلى أسماء، والاعتماد على الصورة بشكل كبير، وكذلك حذف الكلمات المهجورة واستبدالها بكلمات معاصرة بحسب العمر الذي يقدم له الكتاب، فضلًا عن استبعاد بعض القيم التي مضى زمانها، أو استبدالها بقيم معاصرة".

وأضاف «الشاروني» قائلا:" فمثلًا إذا كانت القصة تحتوي على جمل تحمل عدم احترام للمرأة، أو تتعامل مع الأطفال بدونية، فمن الطبيعي استبعاد القصة، أو العمل عليها بعد نزع ذلك السُم منها؛ لأن الكاتب في نهاية الأمر فنان يقدم عملا فنيًا يجب ألا يتعارض على الأقل مع القيم التربوية المعاصرة"، موضحًا أن هذه الآليات لا تنطبق على الكتب المبسطة للأطفال فقط، بل على أدب الأطفال بشكل عام.

واستشهد «الشاروني» بالتجربة الإنجليزية حيث نادى البعض بترك مفردات الأديب شكسبير كما هى حتى في الكتب المبسطة، بحجة أن ينشأ أجيال من الأطفال على مفراداته، وهو الأمر الذي أعتبره الشاروني «عبثا»، قائلًا: «في الحقيقة فكرة أن يعتاد الطفل على كلمات لم يألفها، ليس وظيفة الأدب، بل هى وظيفة تربوية، وهى ظيفة المدرس وليس الأديب». مؤكدًا أن العمل الأدبي يجب أن يكون مشوقا من البداية للنهاية، وهذا يتوقف على اللغة بالأساس، والتي لا تتوقف عند مسألة الفصحى والعامية فقط، بل بأن تكون تلك اللغة أقرب إلى الحديث اليومي.

وأكد «الشاروني» أهمية الاهتمام بفكرة تبسيط الكتب للأطفال، متذكرا أنه تعلق هو شخصيا بالقراءة من خلال رواية مترجمة من النوع البوليسي اسمها «ابن جونسون»، ودخل عالم القراءة من خلال «حكايات من شكسبير»، لـتشارلز ومارى لامب، وكانت تبسيط لمؤلفاته، وهو التبسيط الذي قاده إلى قراءة نصوص شكسبير كاملة بعد ذلك.

وقالت الكاتبة فاطمة المعدول، المتخصصة في أدب الطفل أن مشروع تبسيط كتب الكبار للأطفال، بدأ في مصر منذ أكثر من 30 عامًا، مؤكدة أنه مشروع موجود في العالم أجمع، وليس أختراع مصري أو عربي.

وعن حالة الجدل الأخيرة، حول رواية «عبث الأقدار»، للأديب نجيب محفوظ، قالت المتخصصة في أدب الطفل، أنها تراها أزمة «مفتعلة»، مؤكدة أن الواقفين ورائها، لم يأتوا من قريب أو بعيد على ذكر حقيقة أن العنوان الأصلى للرواية «عبث الأقدار»، ما يزال كما هو، وما تزال دار الشروق، تعيد طباعتها وتباع في كل المكتبات، وبأن «عجائب الأقدار»، هو عنوان الرواية الخاصة بالنشء.

وأضافت أن الهدف الأساسي والشروط والمحدادات التي يتم على أساسها تبسيط أدب الكبار للأطفال تتمثل في عدم الإخلال بالفكرة الأساسية، واللغة وبناء الرواية.

وقالت المعدول إن «تغيير اسم العمل الأدبي ليلائم النشء لا يعتبر خللا؛ لأن طبيعة التبسيط تفرض التغيير في العمل بأكمله بشكل أو بآخر، وليس العنوان فقط، وذلك حتى يلائم الفئة العمرية المستهدفة".

واعتبرت «المعدول» أن فكرة تبسيط الكتب، هى جانب إيجابي، يساهم في تعريف الأطفال بأدب كبار الأدباء، موضحة أن الطفل يولد عنده رغبة كبيرة للمعرفة.

وأوضحت أن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة عز الدين إسماعيل، كان لها تجربة متميزة في ذلك، حيث أصدرت سلسلة مبسطة لمجموعة من أشهر المؤلفات الأدبية العالمية، كما أصدرت الثقافة الجماهيرية أيضًا، سلسلة لتبسيط الأدب العالمي، قدموا من خلالها تبسيط لمجموعة من مؤلفات كبار الأدباء، ومنها على سبيل المثال أعمال الفيلسوف زكي نجيب محمود. وهى التجربة التي قدمتها أيضًا دار الشروق، حين قام محمد المعلم، مؤسس الدار، بتبسيط ثلاث كتب للأطفال من مؤلفات الأديب نجيب محفوظ.