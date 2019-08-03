ممثلة ألمانية تساعد أطفال المهاجرين في تعلم اللغة الألمانية

تستفيد الممثلة الألمانية دينينش زودي من خبراتها الشخصية في تحفيز الأطفال المنحدرين من أصول مهاجرة وأسرهم على تعلم اللغة الألمانية.

وقالت زودي "52 عاما" في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في هامبورج: "أنا شخصيا جئت مع والداي من إثيوبيا إلى برلين عندما كنت أبلغ من العمر عامين. وكان من حسن حظي أن والدي ووالدتي يتحدثان معنا دائما بالألمانية، بعدما اضطرا لتعلمها أولا".

وتدعم النجمة التليفزيونية حاليا مع مؤسسة "فيرتشانس" في العاصمة برلين تعليم الأطفال في سن الحضانة حتى الصف الثاني الابتدائي اللغة الألمانية بطرق مبسطة.

وقالت زودي: "نتعاون في ذلك أيضا مع اخصائيين اجتماعيين، حيث يتعين أيضا مواصلة تعلم اللغة داخل الأسرة"، موضحة أن عائلتها كانت تهتم بالتعليم، حتى فيما يتعلق بقواعد اللغة، وقالت: "والدي كان يقول دائما: إذا كنت تريدين الاستمرار هنا، عليك أن تجيدي اللغة الألمانية على نحو جيد للغاية، هذا أمر لا غنى عنه".

وذكرت زودي أنها لا تعرف سوى كلمات محدودة من لغتها الأم، الأمهرية.