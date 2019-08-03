وزير خارجية ألمانيا السابق ينتقد حزبه الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالحكومة الحالية ببرلين

وجه وزير الخارجية الألماني السابق زيجمار جابرييل انتقادا لاذعا لحزبه الاشتراكي الديمقراطي الذي كان رئيسه سابقا، واتهم قيادته الحالية بإتباع نهج غير واضح.

وقال جابرييل الذي شغل منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سابقا لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايجر" الألمانية المحلية في عددها الصادر غدا السبت: "الحزب الاشتراكي الديمقراطي صار يساريا أكثر من حزب اليسار وأكثر اهتماما بالبيئة من حزب الخضر. إنني متأكد أن أغلب الأعضاء يرفضون هذا التطور".

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

وأضاف الوزير الاتحادي أن النهج الذي يتبعه الحزب الاشتراكي الديمقراطي صار غير واضح باستمرار خلال الأعوام الماضية.

وبحسب الصحيفة، انضم جابرييل يوم الجمعة لحركة تحمل اسم "حزب اشتراكي ديمقراطي نقي" تسعى لإيقاف النهج اليساري للحزب.

وقال الوزير الاتحادي السابق: "إنني أدعم نهج الحركة؛ لأن هنا يجتمع أشخاص يسعون لتوفير حالة وضوح مجددا بشأن ما يسمى حقا ديمقراطية اشتراكية".

وأشار نائب ميركل السابق إلى أن التركيز على موضوعات تتعلق بأقليات أدى إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي فقد التواصل مع ناخبيه الفعليين، وقال: "الطبقة العريضة من العاملين الدؤوبين شعرت طويلا أنها مصانة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، واليوم يبدو لكثير من الأشخاص تقهقر هذه الفكرة إلى دولة الرفاهية الاجتماعية التي يمكن أن يعيش فيها الفرد دون بذل جهد خاص".

وفي الوقت ذاته قال جابرييل إنه ليس مستعدا للترشح مجددا لرئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.