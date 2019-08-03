«برجر كينج» و«ماكدونالدز» تستجيبان لشقيقتين طلبتا وقف تقديم الألعاب مع الوجبات

جمعت شقيقتان من مدينة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة، حوالي 400 ألف توقيع من أطفال آخرين، على عريضة تضمنت اقتراحًا بوقف تقديم الألعاب البلاستيكية مع وجبات الأطفال في مطاعم الوجبات السريعة مثل "برجر كينج" و"ماكدونالدز"، في محاولة منهم لمحاربة البلاستيك؛ لتوعية الأطفال بخطورته على البيئة.

وتسعى إيلا وكايتلين، البالغتين من العمر 9 و7 سنوات على الترتيب، إلى إيجاد حلول أكثر استدامة وأقل ضررًا على البيئة، بالإضافة إلى زيادة التوعية المجتمعية بأضرار البلاستيك على الحيوانات والكائنات البحرية، وفق ما نُشر في "بي بي سي" البريطانية.

تحدت الفتاتان سياسة الشركات وكتبتا بالعريضة المُقدمة لمطاعم الوجبات السريعة: "نود الذهاب لتناول الطعام في (برجر كنج) و(ماكدونالدز)، لكن ما يقدم من ألعاب بلاستيكية بصحبة الوجبات السعيدة لا تشغل اهتمام الأطفال إلا لبضع دقائق قبل أن يلقوا بها في صناديق القمامة ويلحقون الضرر بالحيوانات".

وبالفعل تمكنت الفتاتان من إقناع الشركتين بتقليل عدد الألعاب البلاستيكية المقدمة مع الوجبات، واستجابت المطاعم إلى العريضة واجتمعوا بالفتاتين للبحث عن خيارات أخرى تساعد الأطفال على اللعب بدون إتلاف للبيئة.

جاءت الحلول البديلة المستقبيلة لعام 2020 في خطط الشركتين بإحلال الكتب وألعاب الورق المقوي بديلًا عن البلاستيك، بالإضافة إلى تقدم الشركات باعتذار للطفلتين على موقع التواصل "تويتر"، حيث نشرت "ماكدونالدز": "خلال الأشهر المقبلة في المملكة المتحدة، سيشاهد العملاء المزيد من الكتب وألعاب الطاولة والألعاب اللينة بالوجبات السعيدة الخاصة بالأطفال، في محاولة لتقليل نسبتها لـ60% تقريبًا من عدد الألعاب البلاستيكية الصلبة".

كما نشرت "برجر كينج" بيانًا بهيئة الإذاعة البريطانية نصت فيه: "سنبذل قصارى جهدنا لإزالة الألعاب البلاستيكية من قائمة الوجبات السريعة، وسنسعى نحو نهج أكثر استدامة بحلول عام 2020".

جدير بالذكر أن الفتاتين بدأتا التفكير بالبلاستيك منذ تلقيهما دروسًا بالمدرسة حول كيفية الحفاظ على البيئة، وقدمتا عرضًا بفيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية بعنوان "الحرب على البلاستيك"، ظهرتا فيه وهما يسحبان مقطورة مليئة بالألعاب البلاستيكية إلى مقر "ماكدونالدز"، في رمزية منهم على كثرة إنتاجهم من البلاستيك غير القابل للتدوير والضار جدًا بالبيئة.