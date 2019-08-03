ضبط 5 آلاف قطعة سلاح ناري و56 تشكيلا عصابيا خلال شهر

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 5 آلاف قطعة سلاح ناري، و56 تشكيلا عصابيا، و20 هاربا من إعدام، و441 هاربا من مؤبد، وتنفيذ 2 مليون و282 ألف حكم قضائي، وإعادة 95 سيارة مسروقة خلال شهر.

شن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالإشتراك مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات، حملات لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون أسفرت جهودها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال شهر عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمناطق "المنزلة ، المطرية ، الجمالية ، ميت سلسيل" بالدقهلية، و"التمساح ، دواسة ، المدورة ، الخندق" ببورسعيد، وبحيرة المنزلة بدمياط، ومنطقة السحر والجمال بالإسماعيلية والشرقية، ضُبط خلالها 3342 متهم، و61 قطعة سلاح نارى، و66 قضية مخدرات ضبوط خلالها 56 كيلو مخدرات، وتنفيذ 19 ألف حكم قضائى متنوع، و8 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة وتأمين تنفيذ 135 قرار إزالة.

كما تم ضبط 4 آلاف قضية متنوعة، و12 ألف 330 عنصر إجرامي والهاربين من السجون، و482 متهما بالبلطجة، وبحوزتهم "11 بندقية آلية، 18 بندقية خرطوش، 16 مسدس، 130 فرد محلى، 300سلاح أبيض".

وضبط 4521 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3937 متهم عبارة عن "رشاشات مختلفة ، 460 بندقية آلية ، 917 بندقية خرطوش، 305 مسدس، 2834 فرد محلى، 8509 طلقة مختلفة الأعيرة"، وضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

كما تم تنفيذ 2 مليون و263 ألف حكم قضائي متنوع من بينهم 20 هارب من إعدام و441 من مؤبد، وضبط 56 تشكيلا عصابيا ضموا 185 متهماً، ارتكبوا 377 حادثا متنوعا.

وضبط 4549 قضية مخدرات، منها "طن مخدرات متنوعة، و161 ألف قرص مخدر، وإعادة 95 سيارة مسروقة، وكشف غموض 195 حادث" بإجمالى 342 متهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.