 مستشارة النمسا تؤيد البلغارية المرشحة لمنصب مدير صندوق النقد الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشارة النمسا تؤيد البلغارية المرشحة لمنصب مدير صندوق النقد الدولي

أ ش أ
نشر فى : السبت 3 أغسطس 2019 - 3:32 م | آخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 3:32 م

أعربت المستشارة الفيدرالية النمساوية بريجيته بيرلاين عن تأييدها وسعادتها لترشيح الاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجيفا من قبل الاتحاد الأوروبي لمنصب المدير العام لصندوق النقد الدولي خلفا لكريستين لاجارد التى قدمت استقالتها من المنصب الشهر الماضي.

وقالت مستشارة النمسا في تصريح لها اليوم السبت أنها تتمنى نجاح الاقتصادية البلغارية في خطواتها المقبلة على رأس صندوق النقد.

وكانت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي قد قدمت مؤخرا استقالتها من منصبها، لتتفرغ لمنصب جديد حيث من المرجح أن تعيّن مديرة للبنك المركزي الأوروبي خلفا لماريو دراغي.

ومن المتوقع أن يصوّت البرلمان الأوروبي على تعيين لاجارد في منصبها الجديد في قمة تعقد في 17 أكتوبر المقبل وتستمر لاجارد في إدارة صندوق النقد حتى 12 سبتمبر المقبل.


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