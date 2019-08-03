دراسة: التدخين يؤثر على عمل المضادات الحيوية والعقاقير الطبية

عرضت فضائية «العربية»، مساء اليوم السبت، دراسة إنجليزية حديثة، كشفت عن خطر جديد يهدد المدخنين والمحيطين بهم، من خلال تأثير التدخين على عمل المضادات الحيوية والعقاقير الطبية.

وأوضحت الدراسة أن دخان السجائر له تأثيرات سلبية على قدرة جسم الإنسان في تقبل المضادات الحيوية خاصة عند الإصابة بعدوى نوع خطير مثل نوع بكتريا يعرف باسم البكتريا العنقودية الذهبية أو «mrsa»، لافتة إلى قيام الباحثون بمراقبة 6 سلاسلات من هذه البكتريا ليجدوا 3 منها أكثر قدرة على البقاء في دخان السجائر.

وأثبتت الدراسة أن التعرض لدخان السجائر يؤدي إلى زيادة مقاومة هذا النوع من البكتريا للمضادات الحيوية، إلى أن تفسد تأثيرها على الجسد بالكامل، ويجعلها ذلك أكثر قدرة على الانتشار ومحاربة العقاقير الطبية.

وتتواجد البكتريا المعروفة بالـ«mrsa» بكثرة في أماكن الرعاية الصحية وغرف الغسيل الكلوي، حيث تنتقل بين المرضى خاصة كبار السن بينهم، وتسبب في حالة الإصابة بها التهابات جلدية، والتهاب البطانة الداخلية في صمامات القلب، ويعمل الأطباء على اكتشاف هل التلوث من الأدخنة الناتجة عن احتراق الديزل لها نفس التأثير أم لا.

ونشرت إحصائيات تابعة للدراسة حول قتل التبغ ما يقرب من 6 ملايين شخص بإقليم شرق المتوسط، وحوالي 600 ألف شخص من المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.