عودة السكان إلى منازلهم لوقت قصير في بلدة إنجليزية مهددة بانهيار سد

تم السماح لسكان بلدة "ويلي بريدج" الإنجليزية بالعودة إلى منازلهم لفترة قصيرة اليوم السبت، بينما كان طاقم الإنقاذ يعمل على إصلاح جدار السد المنهار جزئيا والذي يهدد بالاندفاع في المدينة وإغراقها، حسبما ذكرت وكالة أنباء برس أسوسييشن.

وقالت الحكومة إن السكان يمكنهم العودة على مسؤوليتهم الخاصة، مضيفة أن مستويات المياه في خزان تودبروك انخفضت بمقدار نصف متر منذ أمس الأول الخميس، لكن الأضرار التي لحقت ببنية الحائط ما زالت عند "مستوى خطير".

وقال دان كيرلي، (28 عاما) صاحب حانة محلية، إنه عاد إلى منزله اليوم السبت رغم المخاطر.

وذكر كيرلي بحسب "برس أسوسييشن": "لقد أردت فقط الحصول على بعض الملابس النظيفة لطفلي الصغير وبعض الطعام للكلب"، مضيفا أن أي خسائر مالية ستتعرض لها الحانة سيشملها التأمين. وأضاف: "أريد العودة إلى الوضع الطبيعي الآن فحسب".

وقال تيري مكديرموت قائد دائرة الإطفاء إن المهندسين الذين يعملون على إصلاح السد "قلقون للغاية" من الوضع الحالي.

وفر أكثر من 1000 شخص بينما ألقت مروحيات عسكرية أكياس رمل بجوار الجدار وعمل 150 من رجال الإطفاء على تصريف مياه الخزان بالمضخات.