وزير التموين يعلن محددات المرحلة الرابعة لمعايير استحقاق الدعم

أعلن وزير التموين، محددات ومعايير الحذف والاستبعاد التي تعتمد عليها الوزارة في المرحلة الرابعة من تنقية البطاقات التموينية، حيث تتضمن استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريا، والأسرة التي تمتلك أكثر من 3 سيارات، والأسرة التي تنفق قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

وأوضح وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن محددات المرحلة الرابعة تشمل، أسرة تنفق ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه، وأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013، وأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدان، وأسرة تنفق جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه، واسرة تنفق أكثر من 800 جنيه استهلاك هاتف محمول، وأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه،وأسرة تحصل على مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه، وأسرة تنفق جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه، وأسرة تعمل بمهن عليا.