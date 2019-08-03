نشطاء المناخ ينظمون احتجاجا أمام محطة طاقة تعمل بالفحم جنوبي ألمانيا

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أغلق متظاهرون في مدينة مانهايم جنوبي ألمانيا، صباح اليوم، مدخل محطة طاقة تعمل بالفحم أثناء التظاهر ضد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن المحطة.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يغلق المتظاهرون بوابة المدخل الرئيسي، وبعضهم داخل مبنى المحطة"، مضيفا أن بعض المتظاهرين كانوا أيضا على حزام نقل الفحم بالمحطة. ووقف آخرون خارج المدخل حاملين ملصقات ولافتات.

ويتولى تنظيم الاحتجاج مجموعة تسمى "إنده جلينده". وقالت المجموعة صباح اليوم إن حوالي 100 من نشطاء المناخ يشاركون في الاحتجاج.

وذكر المتحدث باسم الشرطة أنه من المحتمل أن يكون المحتجون يواجهون خطر التعرض لإصابات، مضيفا أن الشرطة وقوات الإطفاء وخدمات الإنقاذ متواجدة في الموقع.