إسبانيا تتمكن من إنقاذ 59 مهاجرا غير شرعيا من المتوسط

تمكنت هيئة الإنقاذ البحري في إسبانيا من إنقاذ 59 مهاجرا، أغلبهم قصر، أثناء محاولتهم القيام بالرحلة الخطرة لعبور البحر المتوسط على متن قارب صغير.

وقالت الهيئة، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم السبت، إنه تم رصد موقع المهاجرين اليوم عند مضيق جبل طارق من قبل قارب دورية الحرس المدني، الذي قام باصطحابهم إلى سفينة إنقاذ.

وأبلغ الحرس المدني هيئة الإنقاذ البحري بأن 51 شخصا من المهاجرين الذين تم إنقاذهم دون سن الـ18، بالإضافة إلى 7 سيدات ورجل جميعهم ينحدرون - على ما يبدو - من شمال إفريقيا.

يذكر أن إسبانيا أصبحت بوابة دخول رئيسية للمهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا في عام 2018، إذ تم تسجيل حوالي 57 ألف حالة عبور غير شرعية.