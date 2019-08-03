هداف الدوري الجزائري ينضم لجيل فيسنتي البرتغالي على سبيل الإعارة

أعلن نادي جيل فيسنتي العائد للدوري البرتغالي لكرة القدم، اليوم السبت، ضم زكريا نعيجي، مهاجم نادي أتلتيك بارادو وهداف الدوري الجزائري في الموسم الماضي، على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء.

ووقع نعيجي الذي كان في مفاوضات مع نادي سيسكا موسكو الروسي، على عقد إعارته لجيل فيسنتي مع بند يتضمن امكانية شراء عقده مقابل 1.4 مليون يورو.

وكان نعيجي البالغ من العمر 24 عاما، سجل 20 هدفا مع اتلتيك بارادو ثالث الدوري الجزائري الموسم الماضي.

يشار إلى أن رابطة الدوري البرتغالي، أقرت في 2015 سقوط جيل فيسنتي لدوري الدرجة الثالثة بسبب اشراكه للاعب ماتيوس الذي لم تتوفر فيه شروط اللعب، قبل أن تعيده للدوري الممتاز هذا الموسم.

ويلتقي جيل فيسنتي مع بورتو السبت المقبل في الجولة الافتتاحية للدوري البرتغالي.