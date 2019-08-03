رئيس «حكماء الاقتصاد» في ألمانيا يشيد بحركة «أيام الجمعة من أجل المستقبل»

أشاد رئيس "حكماء الاقتصاد"، وهم لجنة من المستشارين تقدم نصائح اقتصادية للحكومة الألمانية، بالدور الذي تلعبه حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" في مكافحة تغير المناخ.

وقال كريستوف شميت، الذي يرأس أيضا معهد البحوث الاقتصادية في إيسن "آر دابليو آي" في تصريحات لإذاعة غرب ألمانيا اليوم السبت: "أيام الجمعة من أجل المستقبل عنصر مهم للفت انتباه المجتمع حاليا إلى أنه لا يمكن الاستمرار على هذا النحو".

وذكر شميت أن الحركة دفعت الأوساط السياسية إلى أخذ الفكرة الأساسية لتسعير الكربون على محمل الجد، قائلا: "بالطبع تسعير الكربون يعتبر الطريق السليم كأداة مبدئية".

وشارك شميت اليوم في حلقة نقاش في إطار فعاليات المؤتمر الصيفي للحركة بمدينة دورتموند الألمانية.

ووصف شميت التحول في نظام الطاقة بأنه "مهمة اجتماعية كبيرة"، موضحا أن الهدف هو "عدم استخدام مصادر حفرية بعد الآن أو استخدامها بالقدر الذي يمكن للغلاف الجوي استيعابه"، قائلا: "يتعين علينا أن نصل في وقت ما إلى هدف عدم إصدار أي انبعاثات كربونية، بحلول نهاية القرن على أقصى التقدير. هذا أمر ضروري، إذا كنا نريد استبعاد حدوث تغير كبير في المناخ... حان الوقت لبذل مزيد من الجهود للحيلولة دون حدوث ذلك".

وفي المؤتمر الصيفي للحركة، الذي يقام على مدار خمسة أيام، تدور فعاليات اليوم حول المستقبل تحت شعار "إلى أين نذهب؟".

وبحسب بيانات المنظمين، يشارك في المؤتمر 1700 شخص من أنحاء ألمانيا.

ومنذ بداية المؤتمر الأربعاء الماضي، يتبادل الشباب خلال فعاليات المؤتمر الآراء حول سبل حماية المناخ، كما يشكلون اتصالات جديدة.

وتشمل فعاليات المؤتمر مئتي ورشة عمل والعديد من الندوات ومجموعات العمل.