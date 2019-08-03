 ترامب يشيد بالتقدم المحرز في محادثات السلام الأفغانية - بوابة الشروق
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ترامب يشيد بالتقدم المحرز في محادثات السلام الأفغانية

أ ش أ
نشر فى : السبت 3 أغسطس 2019 - 3:34 م | آخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 3:34 م

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقدم المحرز في محادثات السلام الجارية بين الولايات المتحدة وممثلي حركة طالبان.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن ترامب القول "لقد أحرزنا تقدما كبيرا. في الوقت الذي نجري فيه محادثات، حققنا الكثير من التقدم".

وأضاف ترامب "يمكننا التغلب على الوضع في أفغانستان خلال يومين أو ثلاثة أو أربعة إذا أردنا"، بيد أنه أعرب عن عدم تطلعه إلى إبادة 10 ملايين شخص يتواجدون هناك.

وكان ترامب قد أدلى بتصريحات مشابهة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الشهر الماضي.


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