ضبط 194 ألف قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالقاهرة

ألقت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب محل قطع غيار معدات كائن بالسلام؛ لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار المعدات مجهولة المصدر، وعثر بداخل المحل على 13 ألف قطعة غيار متنوعة، جميعها مجهولة المصدر، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط صاحب مخزن قطع غيار سيارات بالنزهة لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وقيامه بتغيير بلد المنشأ المدون بها غاشا بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المخزن على 181 ألف قطعة غيار سيارات مختلفة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.