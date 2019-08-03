الروس يواصلون احتجاجاتهم الأسبوعية في موسكو رغم قمع قوات الأمن

يعتزم أنصار المعارضة الروسية الخروج إلى شوارع وسط موسكو اليوم السبت في ثالث احتجاج خلال ثلاثة أسابيع على الرغم من تفريق قوات الأمن العنيف للمتظاهرين.

وأعرب أنصار المعارضة عن غضبهم بسبب منع العديد من مرشحيهم من خوض انتخابات مجلس المدينة المقررة في الشهر المقبل.

وقال أكثر من ستة آلاف شخص إنهم يعتزمون المشاركة في مظاهرة اليوم السبت، وفقا لصفحة المظاهرة على موقع فيسبوك.

من جانبها، حذرت السلطات من أن الاحتجاجات التي تتم بدون تصريح ستشكل "انتهاكا مباشرا للقانون".

وجاء في بيان لمكتب المدعي العام في العاصمة موسكو أن الشرطة "ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لوقف الاستفزازات والشغب وأي تصرفات يمكن أن تمثل انتهاكا للأمن العام".

وحذر مكتب المدعي العام في موسكو أن "أي محاولة لتنظيم تجمع، غير مرخص، كحدث عام في مدينة موسكو يوم 3 أغسطس 2019، يعد انتهاكا مباشرا للقانون".

وخلال مظاهرات الأسبوع الماضي، تم اعتقال ثلث المتظاهرين الذين قدرت بيانات رسمية أنهم كانوا 3500 متظاهر.

وقالت مجموعة الرصد "أو في دي -إنفو" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذا هو اكبر عدد من حالات الاعتقال خلال مسيرة في روسيا خلال العقد الماضي.

وعلى تويتر، قال المعارض البارز للحكومة ليوبوف سوبول أحد المرشحين الذين تم رفض مشاركتهم من الاقتراع، إنه سيتظاهر اليوم السبت.

ونصحت السفارة الأمريكية في موسكو رعاياها بالابتعاد عن أماكن المحتجين، مستشهدة بالأعداد الكبيرة المتوقعة للمواطنين والوجود الأمني القومي المخطط له.

ووافق مكتب عمدة موسكو مساء الجمعة على مسيرتين لـ100 ألف مشارك في كل واحدة منهما يومي 10 و11 أغسطس الجاري. وسيكون هذان الاحتجاجان موجهين أيضا ضد الأفعال الحكومية الأخيرة.