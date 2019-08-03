حذر الدكتور محيي المصري أستاذ السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة عين شمس، من تناول اللحوم بشراهة وبكميات كبيرة خلال أيام عيد الأضحى، لافتًا إلى أن التخمة الناتجة عن أكل اللحوم في العيد قد تؤدي إلى الوفاة والإصابة بأمراض أخرى.



وأضاف في تصريحات لفضائية «ten»، مساء السبت، أنه يفضل شواء اللحم الضاني، ويعد صحيا وذو مذاق ورائحة أفضل عند الطهي بهذه الطريقة.



وأوضح أنه يجب ألا يزيد تناول الفرد عن 250 جرام فقط من اللحم يوميا، نظرًا لتناول الإنسان البيض والألبان والبقوليات والتسالي وغيرها من مصادر البروتينات الأخرى خلال فترة العيد.



وأكد على أهمية الإكثار من تناول الخضراوات والسلطة التي تساعد في هضم اللحوم بشكل كبير، معقبًا: «على سبيل المثال لو الطبق 20%، الـ80% الباقين خضراوات، ومفيش مانع نأكل من الفتة بس مش كتير 5 معالق».