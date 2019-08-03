«راية فودز» تحصل على قرض بقيمة 5 ملايين يورو من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

أعلنت راية القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العاملة فى مجال المال والاعمال عن نجاح شركة راية فودز إحدى شركاتها والعاملة فى مجال تصنيع وتجارة المواد الغذائية، فى الحصول على قرض بقيمة 5 ملايين يورو من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وطبقا لعقد القرض، فإن البنك الأوروبى سيقوم باستثمار 5 ملايين يورو بشركة راية فودز ش.م.م.، وهى إحدى الشركات الواعدة العاملة بقطاع تصنيع وتعبئة الخضراوات والفاكهة المجمدة بجمهورية مصر العربية، وذلك لدعم الخطة التنموية الطموح للشركة.

وقالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إن التعاون مع شركة راية يتسق مع الأهداف الاستراتيجية للبنك، من حيث تعزيز سلسلة القيمة للأعمال والمشروعات الزراعية، بهدف تحسين الأمن الغذائى، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز سلسلة التوزيع وتطوير القطاع الذى يضم نسبة كبيرة من العمالة.

وقال سامر الوزيرى، الرئيس التنفيذى لشركة راية فودز بأن الشركة تعمل على توفير منتجات بأعلى جودة ممكنة سواء فى أسواقها المحلية أو التصديرية بأوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى حرص الشركة الدائم على توفير أفضل بيئة عمل لموظفيها ومورديها وهو ما انعكس إيجابا على منتجاتها من العلامات التجارية لذة وإيفيريست.

وأوضح الوزيرى، بأن الاستثمارات الجديدة سوف تتيح للشركة تلبية متطلباتها التشغيلية المتزايدة مع الحفاظ على مستويات الجودة التى اصبحت الشركة معروفة بها علاوة على التوسع أفقيا ورأسيا فى خطوط الإنتاج وزيادة منافذ الشركة للتصدير ايضا.

وعلى جانب آخر، أكد حسام حسين، رئيس القطاعات المالية لمجموعة راية القابضة، بأن العمل مع منظمات دولية كالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يتناسب مع الفكر الرائد لدى راية والذى يهدف إلى خفض متوسط تكاليف الاقتراض مع الاستفادة من القدرات التصديرية الواسعة للمجموعة.

وأضاف حسين، أنه فى ظل التحسن الملحوظ من توافراحتياطيات النقد الاجنبى وأسعار الصرف، فإننا نرى أن مثل هذه الاتفاقيات تعد فرصة عظيمة لمجموعتنا لتعزيز مركزها المالى مع تنويع مواردها التمويلية.