فولقسبورج يتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

أتم نادي فولفسبورج الألماني صفقة ضم مهاجم مانشستر سيتي الانجليزي لوكاس نميشا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأكد الناديان صفقة الانضمام بعد ظهر اليوم السبت.

وقال مارسيل شيفر، المدير الرياضي لفولفسبورج: " لوكاس لاعب شاب متعطش للعب وهو مناسب تماما لفلسفة نادينا ولعبنا".

وكانت تقارير صحفية في ألمانيا كشفت في وقت سابق أن فولفسبورج مهتم بضم نميشا/20 عاما/، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم.

يذكر أن نميشا الألماني الانجليزي، من مواليد مدينة هامبورج ويلعب منذ صغره لمانشستر سيتي وقد شارك مع عدة منتخبات شباب انجليزية قبل أن يختار الانضمام إلى منتخب ألمانيا تحت 21 عاما في بطولة كأس الأمم الأوروبية في هذا الصيف.

يشار إلى أن نادي فولفسبورج سيفتقد لفترة طويلة جهود مهاجمه دانيل جينتسك بسبب الإصابة.