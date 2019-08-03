ترامب يشيد بالإفراج عن المغني الأمريكي آيساب روكي بعد احتجازه في السويد

أفرجت السلطات في السويد عن مغني الراب الأمريكي آيساب روكي واثنين من رفاقه يوم الجمعة بعد ثلاثة أيام من جلسات محاكمة بتهمة الاعتداء حظيت بتغطية إعلامية واسعة.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخطوة بعد أن حاول التدخل لصالح المغني في القضية.

وقال القاضي إن المتهمين الثلاثة يمكنهم مغادرة البلاد قبل إصدار الحكم في القضية في 14 أغسطس آب وهو ما يشير في السويد إلى تبرئة محتملة أو حكم أقل من الوقت الذي قضاه المتهمون بالفعل في الحبس.

وقال ترامب على تويتر ”تم الإفراج عن آيساب روكي من السجن وهو في طريقه الآن من السويد إلى وطنه الولايات المتحدة“.

وفي وقت سابق قال روكي (30 عاما)، وهو مغن ومنتج وعارض اسمه الحقيقي راكيم مايرز، إنه مستعد لأداء الخدمة المجتمعية إذا كان هذا هو الحكم الذي سيصدر بحقه.

واعتقلت السلطات مايرز بسبب شجار في أحد شوارع ستوكهولم في 30 يونيو حزيران ووجهت له لاحقا هو واثنين من مرافقيه اتهامات باعتداء أفضى إلى أذى جسدي. ونفى الثلاثة الاتهامات. وقال مايرز للمحكمة يوم الخميس إنه تصرف دفاعا عن النفس بعد تعرض حارسه الشخصي للاعتداء.

واجتذبت القضية اهتماما واسعا من وسائل الإعلام خاصة منذ أن طلب ترامب من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن المساعدة في إطلاق سراح مايرز. والنظام القضائي في السويد مستقل عن النظام السياسي وقال لوفن إنه لن يتدخل في القضية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة طالب الادعاء في السويد بحبس مايرز واثنين من مرافقيه ستة أشهر في قضية اعتدائهم على مصطفى جعفري (19 عاما) بطرحه أرضا وضربه في مشاجرة بأحد شوارع ستوكهولم.

وبعد قرار القاضي قال الادعاء إن الإفراج عن المتهمين قد يعني أن المحكمة انتهت إلى أنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار احتجازهم.