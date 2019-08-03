صلاح ثاني أكثر اللاعبين في العالم عرضة للإجهاد في الموسم الجديد

حذر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين من زيادة الضغط على العديد من اللاعبين الكبار، ومن بينهم، محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزى، والسنغالى ساديو مانى، مهاجم الريدز، مشيرا إلى ان عدم حصولهم على الراحة المناسبة تزيد من نسب عرضتهم للإجهاد بسبب المجهود الكبير الذى بذلوه خلال الموسم الماضى.

وذكر تقرير للاتحاد الدولى أن صحة لاعبى كرة القدم معرضة للخطر، وذلك بعدما جمعت بيانات عن 16 لاعبا من النخبة فى الدورى الإنجليزى، ووجدت أن بعضهم لعب ما يقرب من 80 مباراة فى الموسم، وسافر أكثر من 110 آلاف كم.

وأوضح التقرير، الذى نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، أن: «محمد صلاح بمشاركته فى 66 مباراة هذا الموسم والمشوار الطويل فى دورى أبطال أوروبا، عاش موسما مزدحما، وخاض 68% من مبارياته بفترات راحة تقل عن 5 أيام، وهو صاحب ثانى أعلى معدل خلال العينة التى قمنا بدراستها".

وأضاف التقرير: «صلاح لم يحصل على الوقت المناسب من أجل التعافي كما هو الحال بالنسبة لأغلب الحالات، رغم أنه لعب 10 مباريات فقط مع منتخب بلاده، بما في ذلك كأس العالم وهو ما سمح له بالحصول على الراحة خلال بعض أوقات التوقف الدولي"، وتابع :"محمد صلاح سافر 50 ألف كم مع المنتخب الوطني المصري".

تقرير الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين تطرق إلى إفريقى آخر، وهو السنغالي، ساديو ماني، لاعب ليفربول، الذي لعب 70 مباراة وسافر قرابة 100 ألف كم من أجل تمثيل بلاده.

ووفقا للتقرير فإن المهاجم السنغالي لعب ما مجموعه 70 مباراة، منها 16 مباراة رفقة المنتخب السنغالي منهم ثلاث في كأس العالم.

وتابع ىالتقرير :"كباقى لاعبي الدوري الإنجليزي، لعب مانى مع أقل من خمسة أيام من الراحة، كما لم يستمتع ماني بأي استراحة خلال فصل الشتاء، حيث حصل على 22 يومًا فقط من الراحة بعد كأس العالم قبل الانضمام إلى ليفربول".

وأتم التقرير :"خلال جولتهم الصيفية قبل الموسم، ساديو ماني سافر 100 ألف كيلومتر مع المنتخب السنغالي".

وذكر ثيو فان ثيجيلين، السكرتير العام للاتحاد اللاعبين المحترفين، «من أجل تنفيذ هذا الجدول الخاص بالمباريات، اللاعبين باتوا مطالبين ببذل أقصى ما فى جهدهم، بدون الحصول على الراحة الكافية من أجل التعافي".

وأضاف :"هذا يعني أنهم لا يمكنهم الأداء بأفضل شكل ممكن، والأسوأ أن البعض منهم يعانى لفترات طويلة على المستوى البدني والذهني بسبب ضغط المباريات".