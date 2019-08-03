تجدد الاشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان

تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا بجنوب لبنان اليوم السبت على خلفية مقتل نجل أحد مسؤولي حركة فتح الفلسطينية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم، أن إطلاق النار تجدد صباح اليوم في الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة بكثافة، مصحوبا بقذائف صاروخية، على خلفية مقتل حسين علاء الدين الملقب بالخميني "وهو نجل أحد مسؤولي حركة فتح" يوم أمس.

وحسب الوكالة، عاش المخيم ليلا متوترا حيث كانت تسمع رشقات نارية بين الحين والآخر.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن عملية اقتحام مشتركة لفتح وعصبة الأنصار لمواقع بلال العرقوب بالمخيم حيث دارت اشتباكات عنيفة، قبل أن تدخل عناصر من العصبة إلى مقره إلا أنه انسحب مع عناصره.

كما تحدثت معلومات عن إصابة أسامة العرقوب شقيق بلال العرقوب أثناء حملة التمشيط.

وأقدم مجهول يوم أمس الجمعة على اغتيال الفلسطيني حسين علاء الدين الملقب بـ"الخميني"، وذلك خلال مسيرة فلسطينية شاركت فيها جميع القوى ونظمت في الشارع الفوقاني في عين الحلوة.

وسمع عقب ذلك إطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة.