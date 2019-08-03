فتح النادي الأهلي، باب التصويت لجماهيره من أجل اختيار أفضل لاعب في الموسم المنقضي 2018-2019، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

عمر السولية لاعب وسط الأهلي، قام بالتعليق على المنشور واختار زميله بالفريق علي معلول كأفضل لاعب في الموسم، قبل أن يرد النجم التونسي عليه ويختاره الأفضل.

حان وقت التصويت 🚨 من وجهة نظرك مَن مِن لاعبينا يستحق لقب نسر الموسم!؟ 🤔🦅#YallaYaAhly pic.twitter.com/SMGQ9GoEJO — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) August 2, 2019

وقدم معلول أداءً مميزا مع الأهلي خلال الموسم الماضي وساهم في فوز الفريق بلقب الدوري بشكل لافت، وكذلك السولية الذي كان أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الأورجوياني مارتن لاسارتي.

يذكر أن الأهلي كان قد حسم قبل عدة أيام لقبه الـ41 ببطولة الدوري العام، وذلك بعد منافسة قوية مع الغريم الزمالك الذي احتل المركز الثاني برصيد 72 بفارق 8 نقاط عن المتصدر.