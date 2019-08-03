 تحرير 1169 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ - بوابة الشروق
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تحرير 1169 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ

محمد نصار:
نشر فى : السبت 3 أغسطس 2019 - 11:53 ص | آخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 11:53 ص

شنت مباحث المرور بمحافظة كفر الشيخ، اليوم ، حملة مكبرة بمدينة كفر الشيخ، بقيادة العميد سامح رشاد مدير إدارة المرور.

أسفرت الحملة عن تحرير 1169 مخالفة مرورية متنوعة، منها: عدم وجود طفاية الحريق بالسيارة أثناء القيادة، وعدم وجود حزام الأمان بالسيارة، والسرعة الزائدة للسيارة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والقيادة بالطريق المخالف، وانتظار السيارات بطرق وأماكن مخالفة، وانتهاء رخصة القيادة للسيارة.

كما تم ضبط 5 تكاتك غير مرخصة، و3 موتوسيكلات بدون لوحات معدنية، وسيارتين بدون رخصة.

تم تحرير محاضر بالمضبوطات والتحفظ عليها.


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