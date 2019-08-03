«دل تكنولوجيز» تضمّ روسيا إلى أسواقها المتقدمة رقميا

وضعت شركة «دل تكنولوجيز» روسيا ضمن الأسواق المتقدمة رقميا فى منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وذلك ضمن رؤية «دل تكنولوجيز» التى ترى أن تلك البلدان لديها احتياجات ومتطلبات عملاء مشابهة لأسواق المنطقة.

ومن المقرّر أن يتولّى الإشراف على المنطقة النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا وتركيا لدى «دل تكنولوجيز»، محمد أمين، فى حين يتولّى بوريس شيرباكوف، نائب الرئيس للشركة فى روسيا، قيادة العمليات التجارية المحلية للشركة، تحت إشراف أمين.

وقال أمين إن روسيا سوق تنطوى على «إمكانيات كبيرة» تجعلها مهيّأة للإسراع فى تبنى التقنيات الثورية فى السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا يرتبط ارتباطا وثيقا بالتوجّهات الحاصلة أيضا فى منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وأضاف: «من شأن هذا التغيير بالتالى أن يسمح لنا بتوسعة استراتيجيتنا للنمو ووضع خريطة طريق تجارية فعالة تمكّننا من قيادة السوق الروسية، بعد أن بنينا فى منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا تجربة لا تُضاهى وشهدنا على مدى سنوات نموا سنويا، وكنا خلالها الشريك الموثوق به للشركات فى شروعها بتنفيذ استراتيجياتها الرقمية».