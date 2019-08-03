GV للتطوير العقارى تطلق مشروع «وايت ساند» باستثمارات 9 مليارات جنيه بالساحل الشمالى

اطلقت شركة «GV للتطوير العقارى» إحدى شركات مجموعة GV للاستثمارات، أول مشاريعها فى السوق «White Sand» وايت ساند باستثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه، على مساحة 186 فدانا بالكيلو 75 على طريق الإسكندرية ــ مطروح الصحراوى، ويفصله عن العلمين الجديدة ومطار العلمين الدولى 15 دقيقة فقط، ويبعد حوالى 200 كم من القاهرة و80 كم من الإسكندرية ومرتبط مباشرة بطريق وادى النطرون والطريق الساحلى الجديد، ما يجعله مركزا رئيسيا فى قلب الساحل الشمالى.

قال الدكتور ناصر الملاح الرئيس التنفيذى لشركة GV العقارية، إن الشركة بدأت العمل رسميا بإطلاق اول مشروعاتها «وايت ساند» بالساحل الشمالى على مستوى التطلعات التى ترتقى إليها مجموعة GV للاستثمارات وفريق عملها، بتقديم استثمارات تهدف إلى تطوير الفكر العقارى فى مصر من خلال أكبر محفظة عقارية.

وأكد الملاح حرص الشركة على أن تكون من المشاركين فى المخطط الاستراتيجى الذى تتبناه الدولة المصرية لتطوير منطقة الساحل الشمالى، والذى يستهدف توفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى جذب السكان والاستثمارات المختلفة.

وقالت لمياء الشرقاوى ــ عضو مجلس الإدارة بمجموعة GV للاستثمارات ورئيس القطاع التجارى بشركة GV العقارية: إن المشروع به شاطئ خاص يمتد على مسافة 750 مترا، كما يتميز المشروع بنسبة 82% مساحات خضراء، ويضم أكبر مجمع خدمى تجارى يخدم المشروع والمنطقة بالكامل، بالإضافة إلى النماذج المختلفة من: الفيلات، التوين هاوس، الشاليهات، والاستوديو، بمساحات تبدأ من 54 مترا إلى 347 مترا لتلبى جميع الاحتياجات، بالإضافة إلى الاعتماد على أحدث المرافق والخدمات منها محطة مياه، ومحطة صرف خاصة بالمشروع، كما يضم المشروع أيضا عددا 22 حمام سباحة، و3 بحيرات قابلة للسباحة، وألعاب ومطاعم وكافيهات وكلوب هاوس ومركز لياقة بدنية ومنتجع صحى.

وأعلنت شركة GV العقارية عن مخططها الذى تستهدفه فى الفترة القادمة بالاستثمار فى عدد من المشروعات الجديدة بالعديد من المحافظات، ومنها محافظة القاهرة (القاهرة الجديدة)، محافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر)، شمال الصعيد، وسط الدلتا والمحافظات الساحلية، بالإضافة إلى انشاء مدينة صناعية متكاملة، وستعتمد فى إدارة تلك المشروعات على أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال إدارة المرافق.