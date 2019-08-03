دفاع «طفلة العياط» يطالب بإخلاء سبيلها ويدفع ببطلان الحبس الاحتياطي

دفع الدكتور حسن شومان ودينا المقدم، هيئة الدفاع عن الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بمنطقة العياط في القضية الشهيرة بـ"طفلة العياط"، خلال جلسة نظر الاستئناف على قرار حبسها ببطلان أمر الحبس الاحتياطي لعدم نظره في موعده القانوني الوجوبي خلال 48 ساعة.

كما دفعت هيئة الدفاع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، والتمسك بطلب استماع مبرارت النيابة في مد الحبس الاحتياطي للطفلة، كما دفعت الهيئة بعدم توافر الأدلة الكافية التي تبرر الحبس الاحتياطي ووجود أدلة نافية كافية لدرء الاتهام الباطل المنسوب للمتهمة.

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، جدد حبس الطفلة المتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص، و2 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستأنفت هيئة الدفاع عن الطفلة على قرار تجديد الحبس وصدر القرار المتقدم على الاستئناف.

الجدير بالذكر أن القضية بدأت أحداثها أثناء دخول طفلة لمركز شرطة العياط، تحمل سكينا في يدها ملطخة بالدماء وتخبر القوات الأمنية بأنها قتلت سائقا حاول التعد عليها جنسيا.

وبانتقال القوات الأمنية للمكان عثروا على جثة السائق وبالاستعلام من الفتاة قررت بعد مناقشات عدة أنها حضرت في موعد عاطفي مع صديقها بحديقة الحيوان بالجيزة، وأن صديقها اصطحب معه صديق آخر له "المتهمان في الواقعة" وأثناء تواجدهما بالحديقة وبسبب الزحام تاهت الفتاة من صديقها.

وأضافت الطفلة أن هاتفها المحمول رن برقم صديقها وبالإجابة سمعت صوت القتيل يخبرها بعثوره على الهاتف المحمول، وأنه متواجد بمنطقة العياط، وطلب حضورها للحصول على الهاتف، مشيرة إلى أنها فور وصولها للمكان المتفق عليه أخبرها السائق بأن صاحب الهاتف حضر وأخذه.

وتابعت الفتاة أن السائق طلب منها توصيلها لمكان توجهها، فوافقت وفور استقلالها السيارة اصطحبها السائق لمدق جبلي بمنطقة العياط وأخرج سلاحا أبيض وهددها به، وطلب منها مجارته في محاولة لاغتصابها جنسيا، منوهة بأنها حاولت مجاراته حتى ترك السكين ونزل من السيارة.

ولفتت الطفلة إلى أنها أمسكت السكين وبادرت بطعن السائق طعنتين؛ إلا أنه طاردها مرة أخرى، فنهالت عليه بالطعنات لتسقطه أرضا بحوالي 14 طعنة حتى أزهقت روحه، وسلمت نفسها لمركز الشرطة، فأمرت النيابة بحبسها وصديقيها 4 أيام على ذمة التحقيقات.