إزالة 294 تعديا بأسيوط خلال الموجة الـ13 لاسترداد أرض الدولة

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إن الموجة الـ13 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ 294 حالة إزالة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة "حق الشعب" والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل بالتنسيق بين كل الجهات المعنية.

وأوضح محافظ أسيوط -في تصريحات صحفية اليوم- أنه تم خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 2 أغسطس الجاري إزالة واسترداد 294 حالة تعد بعدد من مراكز ومدن المحافظة، منها 184 حالة إزالة لتعدي بالبناء بإجمالي مساحة 27813 مترا مربعا و110 حالات إزالات على أراضي زراعية على مساحة 15054 فدانا، وتم تسليمها لجهات الولاية.

وأكد نور الدين أنه لا تفريط في حق الدولة والشعب، مشددا على استمرار إزالة كل التعديات للأراضي التي لم تُقدم عنها طلبات تقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة بعد الفحص والمعاينة، مشيرا إلى استمرار الحملات لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة واسترداد جميع أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها واستعادة حق الشعب تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء بالتصدي بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.