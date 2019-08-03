الجهاز الطبي للأهلي يكشف موعد مشاركة إكرامي في المران الجماعي

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق سيكون جاهزا للتواجد في التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين من الآن.

وأضاف :"اللاعب ينفذ برنامجه التأهيلي بشكل يومي، والأمور تسير بشكل أكثر من رائع في عملية تجهيزه للعودة من جديد للمشاركة بقوة في تدريبات الكرة".

وكان شريف إكرامي قد أجرى مؤخرًا جراحة إزالة بعض العظام الزائدة من الركبة في ألمانيا، حيث نفذ جزءا كبيرا من برنامجه التأهيلي في ألمانيا قبل العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل؛ تمهيدًا لعودته تدريجيًا لتدريبات حراس مرمى الفريق.