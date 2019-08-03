ترامب يؤكد أن هناك تقدما كبيرا في محادثات السلام الأفغانية

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن هناك تقدمًا كبيرًا في محادثات السلام مع حركة طالبان الأفغانية.وقال في تصريح للصحفيين " حققنا الكثير من التقدم في المحادثات، ونحن نجري محادثات".