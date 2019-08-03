ترامب يؤكد أن هناك تقدما كبيرا في محادثات السلام الأفغانية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن هناك تقدمًا كبيرًا في محادثات السلام مع حركة طالبان الأفغانية.



وقال في تصريح للصحفيين " حققنا الكثير من التقدم في المحادثات، ونحن نجري محادثات".