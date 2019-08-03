 ترامب يؤكد أن هناك تقدما كبيرا في محادثات السلام الأفغانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يؤكد أن هناك تقدما كبيرا في محادثات السلام الأفغانية

واس
نشر فى : السبت 3 أغسطس 2019 - 3:06 ص | آخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 3:06 ص

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن هناك تقدمًا كبيرًا في محادثات السلام مع حركة طالبان الأفغانية.

وقال في تصريح للصحفيين " حققنا الكثير من التقدم في المحادثات، ونحن نجري محادثات".

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