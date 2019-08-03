أمرت نيابة دمياط، برئاسة المستشار أحمد عجينة، وكيل النائب العام، وأمانه سر مصطفى عبد الحق، بحبس "محمد. ر. م" وزوجته "دنيا. م.ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتعذيب الطفلة "هبة" (ابنه المتهم الأول) بممارسة أعمال التعذيب لإجبار حفيدته على الأعمال المنزلية الشاقة.

وكانت نيابة دمياط، قد واصلت تحقيقاتها السبت، بحضور عدد من المحامين عن الطفلة، وعينت المحكمة محاميًا للمتهمين، واستمع رئيس النيابة، لأقوال الطفله "هبة" وأثبت مابها من إصابات عبارة عن كسور في 4 ضلوع، وآثار حروق وضرب بأنحاء متفرقة من جسدها، والتي قررت أنها تعرضت لأبشع أنواع التعذيب، واتهمت زوجة أبيها بتعذيبها في مناطق متفرقة من خلال كي أجزاء من جسدها بسكينة ملتهبة.

وبمواجهة الطفلة بالزوجة اعترفت الأخيرة بالواقعة وفي نفس الوقت تغير موقف الأب، واتهم زوجته بتعذيب ابنته بعد أن تكشفت الحقيقة كاملة أمامه.

وقال ناصر العمري المحامي، أن زوجة الأب ادعت أن الطفلة كانت تكتم فم وليدها البالغ من العمر شهرين، وقرر الأب أنه تعد على نجلته بالضرب قلمين فقط، فيما أثبت تقرير الطب الشرعي إصابات ظاهرة وباطنة، تعدت مدتها شهرين من التعذيب، واعترفت زوجة الأب تفصيليًا بتعذيب الطفلة لمدة شهرين.

وجاءت تحريات المباحث لتؤكد الواقعة، وأمر المستشار أحمد عجينة، بتكليف المختصين بإعداد بحث اجتماعي وتقرير نفسي حول حالة الطفلة.

وعليه صدر القرار برئاسة المستشار عمرو جميل المحامي العام، والمستشار أحمد عجينه، وكيل النائب العام، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى لهما التجديد في الميعاد.