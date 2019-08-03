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انخفضت قيمة الجنيه الاسترليني إلى أقل معدل تبلغه خلال عامين مقابل الدولار، ومقابل اليورو أيضا.

ويؤثر هذا الانخفاض في الجميع، بدءا من أولئك الذين يزمعون السفر لقضاء إجازاتهم، ومن يملأون خزانات سياراتهم بالوقود، وانتهاء بأصحاب الأعمال والمستثمرين.

فلماذا تهبط قيمة الجنيه، ومن هو الذي يحدد تلك القيمة؟

كيف تحدد قيمة العملة؟

عندما يتحدث الناس عن انخفاض أو ارتفاع قيمة الجنيه، فإن هذا يعني إمكانية شراء عملات أجنبية أكثر أو أقل بالجنيه، لأن سعر صرف العملة قد اختلف.

وغالبا ما يقارن الجنيه بالدولار، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار حجم الاقتصاد الأمريكي الضخم.

ويقارن الجنيه أيضا باليورو، نظرا للعلاقات التجارية الوثيقة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.

وتستخدم معظم البلدان اليوم ما تسميه بالسعر العائم لصرف العملة، الذي تعتمد فيه قيمة العملة على عدد الناس الذين يقبلون على شراء عملة بعينها في وقت بعينه.

وأسعار صرف العملة غير ثابتة، بل متغيرة باطراد، لأنها تعكس الطلب الدائم التغير على عملة كل بلد في العالم.

ما الذي حدث للجنيه؟

بلغت قيمة الجنيه أدنى مستوى لها خلال 30 شهرا، وهي 1.2101 مقابل الدولار، أوائل هذا الأسبوع.

كما هبطت قيمة الجنيه أيضا مقابل العملة الأوروبية، فوصلت 1.0881 يورو.

وكان سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أقل قليلا من 1.50 قبل تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.

واستمر انخفاض الجنيه الاسترليني، مع استمرار إصرار الحكومة البريطانية على إبداء استعدادها لترك الاتحاد بدون اتفاق.

وإذا تركت بريطانيا الاتحاد بدون اتفاق، فإن هذا يعني أنه لن يكون هناك اتفاق على عملية الخروج، التي تعرف مجازا بترتيبات "الطلاق".

ووصفت الحكومة البريطانية الجديدة، تحت قيادة بوريس جونسون، الخروج بدون اتفاق بأنه "احتمال واقعي جدا".

ما الذي يؤثر في سعر صرف العملة؟

يحدد العرض والطلب على الاسترليني قيمة سعر صرف الجنيه.

فإذا زاد الطلب على الاسترليني، فإن سعر صرفه يرتفع هو الآخر.

ويتأثر هذا بعدة عوامل، من بينها:

الاقتصاد: فالاقتصاد القوي لأي بلد يجعل عملته قوية، لأن الدول الأخرى ستسعى إلى الاستثمار فيه. وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على عملة ذلك البلد، ويؤدي هذا بدوره إلى ارتفاع قيمتها

الادخار: عندما تزيد البنوك البريطانية سعر الفائدة، يجعل هذا الادخار والاستثمار أكثر جاذبية، لأن عائد ما تدخره سيكون أكثر. ويزيد هذا من الإقبال على الجنيه الاسترليني.

الأسعار: إذا كانت السلع والبضائع البريطانية رخيصة أكثر من سلع البلدان الأخرى، فسيجعلها ذلك أكثر جاذبية لأصحاب الأعمال الأجانب، الذين سيسعون إلى شرائها. ويؤدي هذا إلى ارتفاع سعر صرف العملة.

المضاربات: يتأثر سعر صرف العملة بشدة بمضاربي العملة، وهم من يشترون ويبيعون الاسترليني اعتمادا على تكهنات بشأن أحداث في المستقبل

ويرجع عدم ثبات سعر الصرف إلى سلوك المضاربين، ومدى ثقتهم في الاحتمالات الاقتصادية للبلاد في المستقبل.

كيف يؤثر سعر الصرف في الناس؟

يتوقف ذلك على طبيعة عملك.

فالمستثمرون في أنحاء العالم يتاجرون بمبالغ كبيرة من العملة الأجنبية كل يوم.

ويحدد سعر الصرف الذي يغيرون به العملات، سعر الصرف الذي يتعامل به الناس في البنوك، ومكاتب البريد، ومكاتب الصرافة.

وأي انخفاض في قيمة الجنيه يؤثر أيضا في ميزانيات أي منزل.

فإذا كانت قيمة الجنيه أقل، فإن أسعار السلع المستوردة من الخارج سترتفع.

فالنفط مثلا يقدر بالدولار، وإذا انخفضت قيمة الجنيه، فسوف يعني هذا أن ملء خزان سيارتك بالوقود سيصبح أغلى من ذي قبل.

ولكن معظم الناس لا يفكرون في سعر الصرف، إلا إذا كانوا يعتزمون السفر لقضاء عطلة في الخارج وبحاجة إلى شراء عملات أجنبية.

متى يمكن أن يتعافى الجنيه الاسترليني؟

قال بعض المحللين إن الجنيه قد يعاني المزيد من انخفاض قيمته.

وهناك مؤشرات إلى أن الجنيه قد يصل في سعر صرفه إلى ما يعادل قيمة اليورو.

وتقول فيونا سينكوتا، محللة الأسواق في مؤشر السيتي، "قد تصل قيمة الجنيه إلى 1.1650 مقابل الدولار، مع زيادة احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق".

ولكنها تضيف أنه في حالة التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد، وتصديق البرلمان عليه، فإن هذا سيؤدي إلى تعافي الجنيه بسرعة.