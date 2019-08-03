المعلم: «عجائب الأقدار» جاءت لتلائم لغة وأسلوب أدب الطفل ونجيب محفوظ هو من اختار العنوان

قال المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مؤسسة الشروق، ردا على الجدل الدائر حول تغيير عنوان رواية «عبث الأقدار» للأديب الراحل نجيب محفوظ، إلى «عجائب الأقدار» الميسرة للشباب، بأنه دائما ما تتعرض دار الشروق لحملات ضدها.

وأضاف المعلم خلال حواره مع برنامج «بوضوح»، المذاع فى فبراير 2016 على فضائية «الحياة»، قدمه الإعلامى عمرو الليثى، أن تغيير عنوان الرواية جاء بناء على اتفاق بين دار الشروق والأديب الكبير نجيب محفوظ؛ وأن محفوظ اشترط أن تكون لغة الرواية الجديدة ميسرة مصحوبة بمفاهيم تلائم الأطفال الذين لم يتجاوزوا سن التاسعة بعد، وأن تُختار ألفاظ ومعانٍ تتفق مع شروط ومعايير وآداب كتابة أدب الطفل، واشترط محفوظ بأن أى تعديل لا بد أن يتم تحت إشراف دار الشروق؛ وذلك نظرا لثقته فى «محمد المعلم»، مؤكدا بأن هذ الاتفاق تم فى حياة نجيب محفوظ.

وأكد إبراهيم المعلم أن محفوظ هو الذى اختار اسم «عجائب الأقدار»، وأن هذه الطبعة الميسرة صاحبها تغيير فى محتوى الرواية أيضا، فقد حرص على اختيار الألفاظ الأيسر والأبسط للطفل، كما أن الرواية الأصلية لا تزال تصدر كما هى فى عدة طبعات، إذ صدرت الرواية ضمن المجموعة الكاملة لأعماله باسم «عبث الأقدار» كما هى.

وأشار المعلم إلى أن تغيير اسم الرواية لا علاقة له بالناحية الدينية، وإنما جاء تبسيطا واختيارا للكلمات الأسهل التى تلائم الصغار، مردفا بأن كتاب «كفاح طيبة» انقسم إلى جزأين، وهما: «كفاح طيبة» و «كفاح أحمس»، وبالرغم من أن «محفوظ» لم يكتب رواية بعنوان «كفاح أحمس» للكبار، غير أنه وافق أن تنقسم «كفاح طيبة» إلى جزأين، نظرا لأن كلا منهما يمكنه أن يصبح قصة مستقلة.

وأوضح المعلم أن كل هذه الأعمال جاءت بالاتفاق مع «محفوظ» وعن تراض منه، مستشهدا بأن خير دليل على ذلك أنه بحياته صدر من الكتاب ثلاث طبعات، كما أنه أصدر من خلال «الشروق» أعماله الكبار، أما لو كان هناك خلاف معهم، لم يكن ليتعامل ثانية مع «الشروق»، مردفا بأن مسلسل «الأقدار» أنتج فى حياة الأستاذ نجيب محفوظ، ولوكان هناك عبث به لما وافق عليه، إضافة إلى أن هذه الخلافات والقضايا غير موجودة ولا أساس لها من الصحة، فقد اتهمت «الشروق» مرارا بعدة شائعات؛ من قبيل أنها لن تصدر مؤلفات نجيب محفوظ، ثم أصدرت الأعمال الكاملة، كما قالوا إن دار الشروق لن تنشر رواية «أولاد حارتنا»، على الرغم من أن الرواية صدرت بالفعل.