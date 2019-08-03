إزالة 18 حالة تعد على أملاك الدولة والأرض الزراعية في بلطيم

أزالت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ 18 حالة تعد على أملاك الدولة والأرض الزراعية، بالتعاون بين مركز شرطة بلطيم ومديرية الأمن.

قال المحاسب فادي شمس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تم إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بمدينة مصيف بلطيم من أسوار وأكشاك ومقاهي وسيارات باعة جائلين بشوارع وأحياء المدينة، ومنها (حي بورسعيد، وشعاع الأمل، والري، وبوسعيد، والقدس، وحي مجلس المدينة، ونادي أهلي الحامول).

وأضافت شمس -في بيان صحفي اليوم- أنه تم إزالة 8 حالات تعد على الأرض الزراعية بقرى (النخيل، والخريجين، وبر بحري، والشباسية، واللوتس، والأمل).

تم التحفظ على المضبوطات ومواد الإزالة المستخدمة في البناء، وتحرير محاضر للعرض على النيابة للتحقيق.