القبض على 3 متهمين بمحاولة الاستيلاء على مبنى تاريخي بالمعادي

ألقت الرقابة الإدارية القبض على مسئول سابق وسكرتير محكمة الجمالية الجزئية، ومسئول عن الحفظ بذات المحكمة؛ لاتهامهم بمحاولة الاستيلاء على أحد المبانى التاريخية المشيدة على أرض مساحتها 9000 م2 بمنطقة المعادي وتبلغ قيمته السوقية بحوالي 800 مليون جنيه.

وذكرت الرقابة -في بيان لها- أن التحريات أسفرت عن أن ملكية المبنى والأرض المقام عليها تخص إحدى الجهات الرسمية بالدولة، وقد أقدم المتهمون على اصطناع حكم قضائي يرجع الى عام 1952 ومنسوب صدوره لإحدى المحاكم الوطنية آنذاك يثبت ملكيتهم للمبنى على خلاف الحقيقة، وقدموه للشهر العقاري لاتخاذ إجراءات نقل الملكية تمهيدا لبيعه.