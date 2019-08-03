ضبط 71 مخالفة تموينية في المنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن مديرية التموين ضبطت 71 مخالفه تموينية، وذلك من خلال عدة حملات تفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 38 مخالفة للمخابز البلدية، منها 21 مخالفة لنقص الوزن، و 4 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية، و8 مخالفات لقضايا أخرى متنوعة، بالإضافة إلى 30 مخالفات في مجال الأسواق منها، ومخالفة لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، و3 مخالفات لمنتجات بدون تاريخ صلاحية، و7 مخالفات لذبح لحوم خارج السلخانة، و13 مخالفات لعدم حيازة شهادة صحية، و6 مخالفات لتجار تموينيين للتلاعب في المقررات التموينية، و3 مخالفات في مجال المواد البترولية.