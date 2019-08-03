التضامن: خريطة الفقر تساعد في معرفة الأماكن الأكثر احتياجا وتطبيق حياة كريمة



قال مهندس محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير مشروع حياة كريمة، إن الوزارة اعتمدت على إحصائيات ودراسات دقيقة يرجع الفضل فيها إلى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأضاف في لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن بيانات التعداد هذا العام لسكان مصر وما ترتب عليه من تسجيل مؤشرات وظواهر اجتماعية واقتصادية، تم بحثها ودراستها من قبل الجهاز الذي أعد دراسات دقيقة أيضًا على ما يسمى بالدخل والإنفاق.

وتابع: «من مؤشرات ونتائج هذا البحث تمكن الجهاز ووزارة التخطيط من بإعداد خريطة الفقر في مصر، وهي تحدد النطاق الجغرافي للمناطق الأكثر فقرا واحتياجا على مستوى الجمهورية، وتطبيق مبادرة حياة كريمة»، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد تأتي على رأس المحافظات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن المبادرة تستهدف استكمال الجهود للإصلاح وتوفير حياة كريمة للمواطنين في هذه المناطق، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس في مؤتمر الشباب فقط، ولكن منذ إطلاق المبادرة المطلع العام الجاري.

وأوصى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا لحياة كريمة، يوم الأربعاء الماضي، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.