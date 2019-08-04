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تقارير: مقتل ما لايقل عن 20 شخصا في حادث إطلاق النار بولاية تكساس

صورة أرشيفية للشرطة الأمريكية
صورة أرشيفية للشرطة الأمريكية
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : السبت 3 أغسطس 2019 - 11:57 م | آخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 11:58 م

ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين في وكالة إنفاذ القانون المحلية فى ولاية تكساس، السبت، بأن ما لايقل عن 20 شخصا قتلوا وأصيب العديد في حادث إطلاق نار على مجمع تجاري في مدينة إل باسو بولاية تكساس.

ووفقا للتقارير الإعلامية، فقد تم اعتقال أحد المشتبه بهم في هذا الحادث.

ببينما أشارت تقارير إعلامية أخرى نقلا عن مسؤوليين محليين قولهم إن ما لايقل عن ثلاثة أشخاص مشتبه بهم قد تم اعتقالهم.

وقال شهود عيان لشبكة سي بي إس نيوز الأمريكية إنهم سمعوا عشر طلقات نارية على الأقل، زاعمين أن هناك شخصين يحملان أسلحة داخل مركز التسوق. وقد نشر الكثير من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر الحادث.

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