تدفق مئات السياح والعمال وزائرو كهف اماراناث ياترا المقدس، اليوم السبت، إلى مطار سريناجار بالشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير للمغادرة بعد تحذير من حكومة نيولهي من تهديدات إرهابية.

كانت الحكومة الهندية نشرت إخطارا أمس الجمعة ،طالبت فيه السياح والعمال وزائري الاماكن الدينية بمغادرة سريناجار على الفور، بسبب وجود معلومات استخباراتية عن تهديدات إرهابية،بحسب قناة"إن دي تي في" الإخبارية الهندية.

وتدفق صباح اليوم السبت على مطار سريناجار السياح الهنود ، بمن فيهم بعض الأجانب ، وتدافعوا للحصول على التذاكر بعد التحذير الحكومي .

وطلبت هيئة الطيران المدني أمس الجمعة من شركات الطيران أن تكون جاهزة لتشغيل رحلات إضافية من سريناجار إذا دعت الحاجة ، حسبما ذكرت وكالة برس ترست أوف انديا للانباء نقلا عن مصدر لم يتم تسميته.

وأثار هذا الإخطار، الذي بدا أنه يشير إلى سيناريو أمني استثنائي ، حالة من الذعر بين السكان المحليين أيضًا، وشوهدت طوابير أمام ماكينات الصراف الآلى لسحب الأموال، وأمام المحلات التجارية والصيدليات لتخزين الحصص الغذائية الجافة والضروريات والأدوية. وشهدت محطات البنزين إقبالا شديدا من قائدى السيارات، وانتظر البعض لساعات في طوابير فقط ليجدوا أن الوقود قد نفد .

وتم إلغاء الإخطار بعد نصف ساعة عقب قيام الجيش وشرطة جامو وكشمير بعرض لغم أرضي وبندقية قنص على المراسلين ، قائلين إن هناك "تقارير استخباراية مؤكدة تفيد بأن الإرهابيين المدعومين من الجيش الباكستاني كانوا يحاولون تعطيل زيارة كهف امارناث ياترا المقدس.

يشار إلى أن جماعات مسلحة أبرزها العسكر الطيبة، تشن هجمات في كشمير لطرد القوات الهندية منها.