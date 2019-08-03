المحكمة الرياضية تقلص عقوبة إيقاف السباح الياباني كوجا إلى عامين

قالت محكمة التحكيم الرياضية يوم الجمعة إن عقوبة إيقاف السباح الياباني جونيا كوجا لانتهاكه لوائح مكافحة المنشطات تقلصت من أربعة أعوام إلى عامين بعد أن تبين تلوث المكملات الغذائية التي كان يتناولها.

وأظهرت نتائج تحليل خضع له كوجا في مارس اذار 2018 وجود آثار لمادتي أوستارين وليجراندرول اللتين أدرجتهما الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن المواد المحظورة.

وفاز السباح الياباني بذهبية بطولة العالم في سباق 100 متر ظهرا في 2009.

وفرض الاتحاد الدولي للسباحة عقوبة الإيقاف على كوجا لمدة أربع سنوات تنتهي في مارس اذار 2022 لكن السباح الياباني البالغ من العمر 32 عاما قدم طعنا في أكتوبر تشرين الأول 2018 إلى المحكمة الرياضية التي عدلت قرار الاتحاد.

وقالت المحكمة في بيان ”في يونيو 2019 أبلغ الطرفان المحكمة أنهما اتفقا أن المكملات الغذائية الملوثة هي المصدر المحتمل ... لظهور مادتي أوستارين وليجراندرول في عينات جونيا كوجا وعلى هذا الأساس وقع الجانبان اتفاق تسوية.

”سيخضع السباح لعقوبة لن يتمكن خلالها من المشاركة في المنافسات لمدة عامين تبدأ من تاريخ إيقافه المؤقت في 15 مايو 2018 وتنتهي في 14 مايو 2020“.

لكن عودة كوجا إلى المنافسات ستكون متأخرة جدا ليلحق بأولمبياد طوكيو 2020 حيث من المقرر أن تقام التصفيات اليابانية لاختيار الفريق المشارك في ألعاب طوكيو في ابريل نيسان المقبل. وكان كوجا ضمن بعثة اليابان في أولمبياد ريو 2016.